В Ереване прогремел взрыв

Пострадали граждане РФ

ЧП в центре города случилось в 20:44 по местному времени (19:44 мск). РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении сообщает о семи пострадавших. В одном из кафе быстрого питания взорвался баллон с газом, пишут местные СМИ. На место выехали сотрудники экстренных служб.

"По предварительным данным, на Северном проспекте в Ереване взорвался кислородный баллон. Семь человек пострадали, среди них – иностранные граждане. Они доставлены в медцентр "Св. Григория Просветителя", – заявили в пресс-службе.

В результате взрыва пострадали трое россиян.