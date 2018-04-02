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В Ереване прогремел взрыв

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Пострадали граждане РФ

ЧП в центре города случилось в 20:44 по местному времени (19:44 мск). РИА Новости со ссылкой на  пресс-службу МЧС Армении сообщает о семи пострадавших. В одном из кафе быстрого питания взорвался баллон с газом, пишут местные СМИ. На место выехали сотрудники экстренных служб.

 "По предварительным данным, на Северном проспекте в Ереване взорвался кислородный баллон. Семь человек пострадали, среди них – иностранные граждане. Они доставлены в медцентр "Св. Григория Просветителя", – заявили в пресс-службе.

В результате взрыва пострадали трое россиян. 

Виктория БАЛАЯН
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