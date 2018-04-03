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В Петербурге произошло серьезное ДТП

Авария парализовала движение троллейбусов

На перекрестке улицы профессора Попова и проспекта Медиков в Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в ограждение, а сзади в него врезалась машина скорой помощи. 

По предположению очевидцев, карета скорой помощи приехала для оказания медицинских услуг пострадавшему водителю, сообщает портал "Мойка78".

На проспекте Медиков было парализовано движение троллейбусов, а на аварийном перекрестке образовалась большая пробка.

Информации о пострадавших в аварии нет.


Валентина МАЙОРОВА
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