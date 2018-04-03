В Петербурге произошло серьезное ДТП

Здоровье
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На перекрестке улицы профессора Попова и проспекта Медиков в Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в ограждение, а сзади в него врезалась машина скорой помощи.
По предположению очевидцев, карета скорой помощи приехала для оказания медицинских услуг пострадавшему водителю, сообщает портал "Мойка78".
На проспекте Медиков было парализовано движение троллейбусов, а на аварийном перекрестке образовалась большая пробка.
Информации о пострадавших в аварии нет.
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