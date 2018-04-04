Есть погибшие

По предварительным данным, возгорание произошло на четвертом этаже складского помещения на Семеновской улице.

Телеканал НТВ отмечает, что в пожаре мог пострадать человек.

Дым с верхних этажей распространяется по всему ТЦ. Очевидцы сообщили, что причиной пожара стала загоревшаяся пряжа в одном из магазинов, передает Telegram-канал Life Shot.

Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности из пяти. Из здания эвакуировали 115 человек.

Telegram-канал Mash утверждает, что в результате инцидента пострадали два человека – работник торгового центра и пожарный, который надышался дымом. В данный момент огнем охвачено 80 кв. метров. Горят мягкие игрушки.

В МЧС сообщили, что сведений о пострадавших пока не поступало. На месте работают пожарные.

"Что горит и площадь пожара выясняются", – сказали спасатели.

ТЦ "Персей" открылся в 2009 году. Площадь строения составляет 6 тыс. кв. метров. В здании множество магазинов с детскими товарами, а на одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами.