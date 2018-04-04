В Москве горит детский торговый центр
По предварительным данным, возгорание произошло на четвертом этаже складского помещения на Семеновской улице.
Телеканал НТВ отмечает, что в пожаре мог пострадать человек.
Дым с верхних этажей распространяется по всему ТЦ. Очевидцы сообщили, что причиной пожара стала загоревшаяся пряжа в одном из магазинов, передает Telegram-канал Life Shot.
Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности из пяти. Из здания эвакуировали 115 человек.
Telegram-канал Mash утверждает, что в результате инцидента пострадали два человека – работник торгового центра и пожарный, который надышался дымом. В данный момент огнем охвачено 80 кв. метров. Горят мягкие игрушки.
В МЧС сообщили, что сведений о пострадавших пока не поступало. На месте работают пожарные.
"Что горит и площадь пожара выясняются", – сказали спасатели.
ТЦ "Персей" открылся в 2009 году. Площадь строения составляет 6 тыс. кв. метров. В здании множество магазинов с детскими товарами, а на одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами.
Эрдоган увел у Путина девушку
Курьезный момент попал на видео
Китай бросил клич на борьбу с США
Пекин не намерен терпеть унижения от Вашингтона
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- Пентагон шокировали заявления Трампа
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина