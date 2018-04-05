В Тюмени сгорел магазин игрушек

Здоровье
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Почему загорелся одноэтажный магазин Rich Family на Кремлевской улице пока не известно. Это установят следователи, которые скоро начнут работу.
Общая площадь, охваченная огнем, составила больше 3 тыс. кв. м, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Локализовать огонь спасателям удалось ночью. Однако у полыхающего здания уже обвалилась крыша.
Эвакуации не проводилось, жертв и пострадавших нет.
На данный момент, после четырех часов борьбы с пламенем, его удалось потушить силами более 60 спасателей и 24 единиц техники. Ведется проливка конструкций и разбор завалов
Специалисты оценивают степень материального ущерба, который понесли хозяева заведения, отмечает телеканал "360".
У России есть рычаги давления на британские власти, обвинившие Кремль в химатаке в Солсбери
Пекин не намерен терпеть унижения от Вашингтона