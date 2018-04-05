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В Тюмени сгорел магазин игрушек

Пожар охватил несколько тысяч квадратных метров помещений

Почему загорелся одноэтажный магазин Rich Family на Кремлевской улице пока не известно. Это установят следователи, которые скоро начнут работу.

Общая площадь, охваченная огнем, составила больше 3 тыс. кв. м, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Локализовать огонь спасателям удалось ночью. Однако у полыхающего здания уже обвалилась крыша. 

Эвакуации не проводилось, жертв и пострадавших нет.

На данный момент, после четырех часов борьбы с пламенем, его удалось потушить силами более 60 спасателей и 24 единиц техники. Ведется проливка конструкций и разбор завалов

Специалисты оценивают степень материального ущерба, который понесли хозяева заведения, отмечает телеканал "360".

 

Яна ЕГОРОВА
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