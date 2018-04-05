На Ставрополье разбился вертолет

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Данные о случившемся с Ми-2 уточняются.
Пока известно только то, что вертолет упал во время обработки полей химикатами. У Ми-2 на высоте неожиданно заглох двигатель.
Летчик хотел аккуратно снизиться и сесть, но не удалось. Сам пилот пострадал. Вертолет восстановлению не подлежит.
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