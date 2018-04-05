На Ставрополье разбился вертолет

На месте происшествия работают спасатели

Данные о случившемся с Ми-2 уточняются.

Пока известно только то, что вертолет упал во время обработки полей химикатами. У Ми-2 на высоте неожиданно заглох двигатель.

Летчик хотел аккуратно снизиться и сесть, но не удалось. Сам пилот пострадал. Вертолет восстановлению не подлежит.