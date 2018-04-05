Погибли четыре человека

На университет Османгази на западе Турции напали неизвестные с оружием. В результате погибли четыре человека. По предварительным данным, это преподаватели. Об этом сообщает телеканал NTV.

Возможно, огонь открыл один из сотрудников университета. Стрельба прогремела в здании педагогического факультета.

На место ЧП прибыла "скорая помощь".

По последним данным, стрелка уже задержали.