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На университет Османгази на западе Турции напали неизвестные с оружием. В результате погибли четыре человека. По предварительным данным, это преподаватели. Об этом сообщает телеканал NTV.
Возможно, огонь открыл один из сотрудников университета. Стрельба прогремела в здании педагогического факультета.
На место ЧП прибыла "скорая помощь".
По последним данным, стрелка уже задержали.
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