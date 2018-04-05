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В Стамбуле полыхает больница

Пламя охватило верхние этажи здания

В турецком Стамбуле загорелась больница. Возгорание началось на верхних этажах. Очевидцы сообщают об огромных клубах дыма над местом ЧП. К зданию прибыли пожарные.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Виктория БАЛАЯН
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