В Стамбуле полыхает больница

Пламя охватило верхние этажи здания

В турецком Стамбуле загорелась больница. Возгорание началось на верхних этажах. Очевидцы сообщают об огромных клубах дыма над местом ЧП. К зданию прибыли пожарные.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.