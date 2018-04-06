В работе Twitter случился глобальный сбой

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На проблемы в работе популярного микроблога жаловались жители России, Великобритании, США, Франции и ряда других стран. Владельцы аккаунтов не могли обновить ленту сообщений и даже авторизоваться, сообщает сайт Downdetector. Больше всего заявлений о сбое поступило около шести вечера по московскому времени.
С трудностями столкнулись как пользователи смартфонов, так и те, кто заходит в соцсеть через ПК.
Социальная сеть на протяжении нескольких лет пользуется популярностью у миллионов жителей планеты, в том числе у знаменитостей, отмечает "360".
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