Упавший под поезд метро на "Курской" мужчина остался без ног

ЧП на синей ветке московского метро произошло в субботу во второй половине дня

Молодой мужчина, гражданин одной из стран СНГ, упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии.

Инцидент произошел в 15:25 мск, сообщает РИА Новости. На отрезке от "Киевской" до "Международной" на 40 минут снималось напряжение на путях, пока мужчину поднимали наверх.

Пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с диагнозом "ампутация нижних конечностей".

По словам очевидцев, 27-летний мужчина сам бросился под поезд.