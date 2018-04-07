Упавший под поезд метро на "Курской" мужчина остался без ног

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Молодой мужчина, гражданин одной из стран СНГ, упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии.
Инцидент произошел в 15:25 мск, сообщает РИА Новости. На отрезке от "Киевской" до "Международной" на 40 минут снималось напряжение на путях, пока мужчину поднимали наверх.
Пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с диагнозом "ампутация нижних конечностей".По словам очевидцев, 27-летний мужчина сам бросился под поезд.
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