Здоровье
- Найден источник долголетия
- Ученые нашли вкусное лекарство от рака
- Рак печени подсказал путь к бессмертию
543 новости
Пожар произошел на 4 этаже дома по адресу улица Болотниковская, 5, корпус 2на юге столицы. Информация о возгорании поступила в 10:52 утра.
"В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома спасены более 20 человек. К сожалению, имеются пострадавшие", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Москве.
В настоящее время спасатели выясняют обстоятельства пожара.
Они касаются россиян из "кремлевского списка"
О доказательствах места происхождения яда англичане вновь умолчали