Из 17-этажного дома спасли 20 человек

Пожар произошел на 4 этаже дома по адресу улица Болотниковская, 5, корпус 2на юге столицы. Информация о возгорании поступила в 10:52 утра.

"В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома спасены более 20 человек. К сожалению, имеются пострадавшие", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Москве.

В настоящее время спасатели выясняют обстоятельства пожара.