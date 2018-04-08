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В Москве при пожаре в жилой высотке пострадали люди

Из 17-этажного дома спасли 20 человек

Пожар произошел на 4 этаже дома по адресу улица Болотниковская, 5, корпус 2на юге столицы. Информация о возгорании поступила в 10:52 утра.

"В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома спасены более 20 человек. К сожалению, имеются пострадавшие", – говорится в сообщении пресс-службы  МЧС по Москве.

В настоящее время спасатели выясняют обстоятельства пожара.

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