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В Иркутске мужчина взял в заложники детей

На место прибыла группа захвата

Оказалось, что он захватил в плен собственных малышей 4 и 8 лет. Прибывшим на место ЧП полицейским он ответил оскорблениями и открывать дверь отказался. Вызвали группу захвата, но штурмовать квартиру не пришлось, мужчина сдался сам. Дети не пострадали.

Виктория БАЛАЯН
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