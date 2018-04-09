В Иркутске мужчина взял в заложники детей

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Оказалось, что он захватил в плен собственных малышей 4 и 8 лет. Прибывшим на место ЧП полицейским он ответил оскорблениями и открывать дверь отказался. Вызвали группу захвата, но штурмовать квартиру не пришлось, мужчина сдался сам. Дети не пострадали.
Полоний хранился в офисе олигарха, а Скотланд-Ярд не пошевелил пальцем, чтобы спасти экс-офицера ФСБ
Лондон пытается уничтожить информацию об отравлении экс-полковника ГРУ