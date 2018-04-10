Сооснователь коллектива лишился крова

В подмосковной деревне Гаврилково городского округа Красногорска сгорел дом. К счастью, жертв и пострадавших нет.

По сообщению Telegram-канала "112", огонь охватил жилище Сергея Кристовского, одного из основателей популярной группы "Уматурман". По данным источника, дом брата Сергея, солиста "Уматурман" Владимира Кристовского, находится рядом, от пожара он не пострадал.

На сайте МЧС по Московской области уточняется, что сообщение о возгорании в деревне Гаврилково поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 10 апреля в 14:15. С огнем боролись 15 пожарных и 6 единиц техники.

"РЕН ТВ", ссылаясь на соседей, сообщает, что Сергей Кристовский после развода с женой не живет в этом доме, а Владимир приехал поддержать бывшую жену брата. По информации "Пятого канала", сейчас пожар полностью локализован, площадь возгорания составила 350 кв. метров. В огне пострадали 2 из 15 домов поселка.