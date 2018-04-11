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В Хабаровске разбился вертолет Ми-8

Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
Никто не выжил

Катастрофа произошла в 11.30 по местному времени (4.30 мск), передает РИА Новости. На борту вертолета МИ-8 находился только экипаж – шесть человек. Они выполняли учебно-тренировочный полет. Данные о погибших разнятся. Региональное управление МЧС сообщает, что не выжил никто. Следком говорит о двух погибших.

Крушение произошло на антенном поле в районе улиц Антенная – Хирургическая.

Очевидцы сообщают, что вертолет от удара о землю разлетелся на куски. После падения начался пожар. Эту информацию подтвердили в центре медицины катастроф.

Место крушения обследовали спасатели. Пока нашли тела четверых жертв крушения.

Вертолет принадлежал авиакомпании "Восток". Руководство выехало на место крушения. Следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Спасатели обнаружили черный ящик, сообщили в МЧС.

Виктория БАЛАЯН
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