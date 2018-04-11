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Названы причины крушения вертолета в Хабаровске

Кадр youtube.com
Подтверждена гибель шести человек, находившихся на борту Ми-8

На данный момент рассматриваются три основные версии авиакатастрофы: погодные условия, техническая неисправность вертолета и ошибка пилотирования. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). 

Ми-8 авиакомпании "Восток", выполнявший учебно-тренировочный полет, по данным следствия, упал в Хабаровске 11 апреля около 11:00 по местному (04:00 по московскому) времени. После удара о землю вертолет загорелся.

Публикация от @grad201


На борту находились шесть человек. никто из них не уцелел. На месте падения вертолета обнаружены шесть тел погибших, рассказал источник в оперативном штабе на месте происшествия.

Стали известны имена пилотов. Опубликован предварительный список всех, кто был на борту.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Обломки потерпевшего крушение вертолета разбросаны в радиусе километра. Место происшествия оцеплено. 

Сотрудники МЧС завершили поисковые работы на месте крушения Ми-8 в 13:15 по местному (06:15 по московскому) времени. Теперь проводится следствие.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

В километре от места падения Ми-8 находятся ближайшие объекты городской инфраструктуры Хабаровска, отметил начальник пресс-службы УМВД по Хабаровску. Вертолет рухнул "примерно в километре от улицы Карла Маркса – на пустыре в овраге. Ближайшее сооружение – вышка сотовой связи", уточнил он.

За порядком следят почти 20 полицейских и около 10 патрульных экипажей.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

По словам представителя регионального правительства, глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать помощь семьям погибших при крушении вертолета. В ближайшее время в правительстве края пройдет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.

Яна ЕГОРОВА
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