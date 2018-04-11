В Алжире разбился военный самолет

СМИ сообщают о 200 погибших

На севере Алжира рухнул военный самолет, сообщают СМИ. Крушение произошло в районе аэропорта "Буфарик". Обстоятельства катастрофы уточняются.

Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет о 200 погибших. Однако эта информация пока не подтверждена.

По последним сведениям, жертвами авиакатастрофы стали 105 человек, передает местный телеканал En-Nahar со ссылкой на МЧС.

Информация о количестве пассажиров на борту пока разнится, как и данные о числе жертв. Сообщается, что в самолете могло быть от 100 до 200 человек.

Самолет перевозил военных и вооружение.

Находились ли там россияне, пока неизвестно, заявили в посольстве РФ в Алжире.

"Информация (о гибели россиян) проверяется. Но пока данных о том, что там кто-то был из наших граждан, нет, потому что самолет военный, он совершал внутренний рейс. Он принадлежал армии (Алжира), соответственно, там, скорее всего, были только свои – местные специалисты", – цитирует РИА "Новости" представителя дипмиссии.