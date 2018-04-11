В Сербии упал самолет

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Авиакатастрофа с учебно-тренировочным самолетом Soko G-4 Super Galeb произошла на северо-востоке страны. Об этом сообщили в Минобороны Сербии.
"По последней информации, двое пилотов катапультировались, на место происшествия направлена поисково-спасательная команда ВВС", – цитирует RT представителя пресс-службы.
Местные СМИ сообщили, что один из них погиб, второй – в тяжелом состоянии.
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