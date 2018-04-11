Взрывом цистерны убило сварщика на Сахалине

Рабочий погиб на месте

Взрыв цистерны произошел при проведении сварочных работ в районе Северного порта Корсакова на Сахалине. Один из троих рабочих, отброшенных взрывом, погиб. Видео с места ЧП опубликовал "360".

Как сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Сахалинской области Ольга Чебыкина, по факту ЧП проводится проверка.

По ее словам, "на территории металлобазы, расположенной по улице Вокзальной № 22 в городе Корсаков Сахалинской области, произошел взрыв, в результате которого погиб 42-летний рабочий ООО "Умитэкс".

Погибший работал резчиком по металлу. Для того чтобы разрезать одну из поступивших на металлобазу цистерн из-под горючих и смазочных материалов, он начал проводить сварочные работы, что вызвало вспышку паров топлива. В результате произошел взрыв, от которого мужчина погиб на месте.

Двое рабочих, находившихся возле цистерн во время взрыва, не пострадали. От госпитализации они отказались.

Ольга Чебыкина отметила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.