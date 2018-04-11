В Волгограде полыхает пожар

Здоровье
- Долго жить помогут две вещи
- В России создали новое лекарство против рака
- Сушилки для рук очень опасны
548 новости
Местные жители Волгограда сообщили об этом в соцсетях. Там же опубликованы фото и видео, на которых виден густой столб дыма.
В балке у рынка загорелись камыш и сухостой. Пожарные уже прибыли на место ЧП, рассказали телеканалу "360" в МЧС Волгограда.
"Сообщение о возгорании сухой растительности и камыша в Краснооктябрьском районе в балке реки Мокрая Мечетка поступило около 13:00", – уточнили в ведомстве. Ликвидируются отдельные очаги возгорания.
После того как огонь полностью потушат, будут установлены причины пожара, добавил представитель городского МЧС.
В мае власть сложит свои полномочия
Своим скандальным поведением Лондон преследовал сразу несколько целей