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В Волгограде полыхает пожар

Фото: "ВКонтакте"
Загорелась промышленная зона в районе городского рынка

Местные жители Волгограда сообщили об этом в соцсетях. Там же опубликованы фото и видео, на которых виден густой столб дыма.

В балке у рынка загорелись камыш и сухостой. Пожарные уже прибыли на место ЧП, рассказали телеканалу "360" в МЧС Волгограда.

"Сообщение о возгорании сухой растительности и камыша в Краснооктябрьском районе в балке реки Мокрая Мечетка поступило около 13:00", – уточнили в ведомстве. Ликвидируются отдельные очаги возгорания.

После того как огонь полностью потушат, будут установлены причины пожара, добавил представитель городского МЧС.

Яна ЕГОРОВА
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