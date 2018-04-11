В Петербурге на корабле погиб человек

ЧП произошло из-за взрыва газового баллона

На судостроительном заводе в Санкт-Петербурге погиб человек, девять пострадали. ЧП произошло внутри находящегося на реставрации корабля проекта 10221 "Камчатка". Внутри судна взорвался газовый баллон. Судостроительная фирма расположена на Петровском проспекте.

"Один человек погиб и девять человек пострадали", – цитирует РИА "Новости" представителя пресс-службы администрации Петроградского района Северной столицы.