Под Воронежем разбился самолет

Здоровье
- Долго жить помогут две вещи
- В России создали новое лекарство против рака
- Сушилки для рук очень опасны
Самолет Як-130 разбился во время планового учебно-тренировочного полета в Воронежской области. Оба пилота успешно катапультировались.
Отмечается, что командир воздушного судна сообщил о неисправности одной из частей самолета, из-за которой полет больше не мог продолжаться. Руководитель дал приказ на катапультирование.
"Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет", – цитирует представителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России РИА "Новости".
Специальная комиссия изучит обстоятельства случившегося.
Дочь отравленного шпиона не хочет видеть двоюродную сестру
Своим скандальным поведением Лондон преследовал сразу несколько целей