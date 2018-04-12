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Под Воронежем разбился самолет

В результате никто не пострадал

Самолет Як-130 разбился во время планового учебно-тренировочного полета в Воронежской области. Оба пилота успешно катапультировались.

Отмечается, что командир воздушного судна сообщил о неисправности одной из частей самолета, из-за которой полет больше не мог продолжаться. Руководитель дал приказ на катапультирование.

"Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет", – цитирует представителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России РИА "Новости".

Специальная комиссия изучит обстоятельства случившегося.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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