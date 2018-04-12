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Автобус с детьми разбился в Подмосковье

Фото: Утро
Очевидцы сообщили о погибших

В Пушкинском районе Подмосковья на 61-м километре трассы А-107 произошла крупная авария. Автобус, перевозивший 40 детей, столкнулся с "девяткой".

По сообщению Telegram-канала LIFE SHOT, в ДТП пострадали 7 детей, один из них находится в тяжелом состоянии, водитель легкового автомобиля погиб на месте. Раненых отправляют в ЦРБ города Пушкина.

Telegram-канал НТВ сообщил, что в ДТП пострадали 15 детей.

Cлушатель радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что авария произошла на трассе А107 в районе Красноармейска: автобус столкнулся с "девяткой" и съехал в кювет. На сайте МЧС по Московской области уточняется, что авария произошла в Пушкинском муниципальном районе, рядом с деревней Царево. На месте происшествия работают 4 единицы техники и 12 спасателей.

Движение на участке трассы почти парализовано.

По последним данным, к врачам за помощью обратились 13 человек, в том числе 8 детей, в больницы были доставлены 9 человек, сообщил telegram-канал НТВ.

Валентина МАЙОРОВА
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