Число пострадавших может вырасти

В салоне автобуса, попавшего в аварию в Пушкинском районе Московской области, всего ехали 54 человека, из них 40 – дети.

Школьники возвращались в город Клин из Ногинска, куда ездили на экскурсию, сообщает РИА ФАН.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона уточняет, что в результате ДТП погиб один человек и пострадали шестеро – 1 взрослый и 5 детей.

По данным полиции, на 1-м километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) столкнулись автобус и легковой автомобиль "ВАЗ-2109". "Всего пострадали 7 человек, один из них погиб, это не ребенок", – уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших и одном погибшем.

Причины аварии в настоящее время выясняются.