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Грузовик протаранил толпу в Барселоне

В столице Каталонии случилось новое ЧП

В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов и сбил мотоциклиста. Об этом сообщает .

По информации издания El Periódico, пострадали 8 человек. Сообщается, что у грузовика отказали тормоза, а серьезных ранений никто не получил.

На прошлой неделе, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер автомобиль въехал в группу людей, тогда жертвами трагедии стали 3 человека.


Валентина МАЙОРОВА
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