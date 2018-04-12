Грузовик протаранил толпу в Барселоне

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В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов и сбил мотоциклиста. Об этом сообщает .
По информации издания El Periódico, пострадали 8 человек. Сообщается, что у грузовика отказали тормоза, а серьезных ранений никто не получил.
На прошлой неделе, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер автомобиль въехал в группу людей, тогда жертвами трагедии стали 3 человека.
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