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В ФСБ нашелся свой "Захарченко"

У самарского силовика нашли десятки спрятанных миллионов

Во время обысков у заместителя главы службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергея Гудованого были изъяты около 80 млн рублей.

Гудованый подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА "Новости".

Ранее Следственный комитет РФ по Самарской области сообщил о задержании замглавы службы экономической безопасности и начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области. Дело против них возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Следствие считает, что в течение двух лет Гудованый и начальник отдела "М" Павел Чермашенцев ежемесячно получали взятки в размере свыше одного миллиона рублей от директора и руководителя юридической службы ООО МО "ТНП". Деньги руководство ООО МО "ТНП" платили за то, что сотрудники ФСБ не станут обращать внисание на нарушения в работе перевалочных нефтебаз в Самарской области.

По словам Гудованого, более 20 млн изъятых рублей – это накопления его семьи. Оставшиеся деньги он якобы получил от посредника Алексея Пашкевича. "Я не отрицаю свою причастность… Но считаю, что дело заказное", – заявил Гудованый. Против посредников возбудили уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве".

Самую крупную сумму денег изъяли во время обыска у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, курировавшего борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. У него нашли свыше 8 млрд руб. наличными в разной валюте. В начале декабря прошлого года Никулинский суд Москвы принял решение изъять имущество и денежные средства Захарченко и его семьи в пользу государства.


Валентина МАЙОРОВА
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