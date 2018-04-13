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Авиакатастрофа произошла в акватории Балтийского моря, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Сообщается, что на борту находились два члена экипажа.
Источник агентства в экстренных службах рассказал, что тело одного из погибших в крушении вертолета уже нашли.
"В Калининградской области произошло крушение вертолета… в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа", – говорится в сообщении.
Упал корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.
По последним данным, погибли оба летчика. Они проводили ночной испытательный полет, рассказали в пресс-службе Балтийского флота.
"Двенадцатого апреля 2018 года около 23.30 мск при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб"
Телеграм-канал 112 пишет, что катастрофа произошла в шести километрах от берега в районе мыса Таран.
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