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В Балтийском море рухнул вертолет

Фото: wikipedia.org
Экипаж погиб

Авиакатастрофа произошла в акватории Балтийского моря, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Сообщается, что на борту находились два члена экипажа.

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что тело одного из погибших в крушении вертолета уже нашли.

"В Калининградской области произошло крушение вертолета… в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа", – говорится в сообщении.

Упал корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

По последним данным, погибли оба летчика. Они проводили ночной испытательный полет, рассказали в пресс-службе Балтийского флота.

 "Двенадцатого апреля 2018 года около 23.30 мск при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб"

Телеграм-канал 112 пишет, что катастрофа произошла в шести километрах от берега в районе мыса Таран.

Виктория БАЛАЯН
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