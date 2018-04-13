Президент Таджикистана пропал в горах

Вертолет с главой республики ищут две недели

По дороге на празднование Навруза вертолет главы Таджикистана Эмомали Рахмона на 3 часа "потерялся" в горах.

Sputnik Таджикистан сообщает, что летательный аппарат с президентом на борту сделал незапланированную остановку из-за ухудшившейся погоды.

Вертолет Рахмона сел в местечке Майхура в Варзобском районе на берегу маленькой речушки. Местные жители немедленно окружили машину, какая-то женщина принесла заблудившимся гостям пшеничную лепешку и чайник с горячим чаем. Несколько часов спустя президент продолжил свой путь на автомобиле председателя Варзобского района.



