Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Президент Таджикистана пропал в горах

Вертолет с главой республики ищут две недели

По дороге на празднование Навруза вертолет главы Таджикистана Эмомали Рахмона на 3 часа "потерялся" в горах.

Sputnik Таджикистан сообщает, что летательный аппарат с президентом на борту сделал незапланированную остановку из-за ухудшившейся погоды.

Вертолет Рахмона сел в местечке Майхура в Варзобском районе на берегу маленькой речушки. Местные жители немедленно окружили машину, какая-то женщина принесла заблудившимся гостям пшеничную лепешку и чайник с горячим чаем. Несколько часов спустя президент продолжил свой путь на автомобиле председателя Варзобского района.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО

Пока с документом разбираются специалисты

Химатака в Сирии оказалась выдумкой

Лавров рассказал, кому понадобилось оболгать Дамаск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей