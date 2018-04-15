Под Ростовом обрушилась шахта

Один человек оказался под завалом

В шахте "Дальняя" в Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение. В результате один горнорабочий оказался под завалом.

"На глубине 800 метров произошло обрушение монтируемой в забое кровли. На поверхность выведены трое рабочих, находившихся в забое. Под завалами находится одни человек", – цитирует источника в МЧС РИА "Новости".

На место пришествия работают спасатели.