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Под Ростовом обрушилась шахта

Один человек оказался под завалом

В шахте "Дальняя" в Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение. В результате один горнорабочий оказался под завалом.

"На глубине 800 метров произошло обрушение монтируемой в забое кровли. На поверхность выведены трое рабочих, находившихся в забое. Под завалами находится одни человек", – цитирует источника в МЧС РИА "Новости".

На место пришествия работают спасатели.

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