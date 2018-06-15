Захватчик заложников в Новокузнецке умер

Мужчина погиб во время штурма

Неизвестный ворвался в юридическую компанию, где работала его бывшая жена и застрелил ее на улице рядом с офисом.

Как пишет "Пятый канал", пойти на убийство мужчину заставила бытовая ссора.

После того, как стрелок расправился с экс-супругой, он зашел в здание и застрелился сам.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке мужчина захватил заложников. Однако губернатор Кемеровской области опроверг информацию о захвате заложников: "У вас информация ложная. Там нет никаких заложников. Заложников и не было во всей этой истории. Это бытовая трагедия, к сожалению".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" – передает следственный комитет.