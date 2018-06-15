Захватчик заложников в Новокузнецке умер

Здоровье
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Неизвестный ворвался в юридическую компанию, где работала его бывшая жена и застрелил ее на улице рядом с офисом.
Как пишет "Пятый канал", пойти на убийство мужчину заставила бытовая ссора.
После того, как стрелок расправился с экс-супругой, он зашел в здание и застрелился сам.
Ранее сообщалось, что в Новокузнецке мужчина захватил заложников. Однако губернатор Кемеровской области опроверг информацию о захвате заложников: "У вас информация ложная. Там нет никаких заложников. Заложников и не было во всей этой истории. Это бытовая трагедия, к сожалению".
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" – передает следственный комитет.
Под удар попадут иностранцы, находящиеся в Донбассе
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