В Москве загорелся бизнес-центр

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Около сотни человек вывели из здания из-за пожара. По последним данным, на территории бизнес-центра на Павелецкой набережной вспыхнул склад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Информации о пострадавших не поступало. К этому моменту пожарным удалось локализовать огонь. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Причины его пока не известны.
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