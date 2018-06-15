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В крупной аварии под Саратовом пострадали 9 человек

Водитель автомобиля ехал без прав

В Советском районе Саратовской области на трассе Саратов – Дергачи столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

В ДТП получили травмы 9 человек, в том числе, двухлетний ребенок, сообщает РЕН ТВ. По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Мужчина, находившийся за рулем, был пьян, ранее его лишили водительских прав.

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