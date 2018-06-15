В Мюнхене на прохожих напал неизвестный с ножом

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ЧП случилось в районе Нойхаузен, передает Merkur.de. По предварительным данным, в результате атаки погибла 25-летняя девушка. Еще трое человек пострадали, сообщает Bild. Ранее говорилось об одном раненом.
Преступник сбежал с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. Как стало известно, он тоже был ранен. По последней информации, резню в Мюнхене устроил 25-летний мужчина. Что послужило причиной нападения, неизвестно.
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