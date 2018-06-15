В Астрахани загорелась аварийная многоэтажка

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О пожаре сообщили в службу спасения. Горел жилой дом № 18, расположенный в Советском районе на улице Пороховая.
К месту ЧП прибыли 9 единиц техники и 26 спасателей. Они установили, что площадь возгорания составила 200 кв. м. Пожар потушили, жильцов эвакуировали, говорится на сайте областного главка МЧС.
В числе аварийных дом значится уже пять лет, уточнили в ведомстве. Только 8 из 24-х квартир многоэтажки жилые.
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