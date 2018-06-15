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В Астрахани загорелась аварийная многоэтажка

Пламя охватило сотни квадратных метров

О пожаре сообщили в службу спасения. Горел жилой дом № 18, расположенный в Советском районе на улице Пороховая.

К месту ЧП прибыли 9 единиц техники и 26 спасателей. Они установили, что площадь возгорания составила 200 кв. м. Пожар потушили, жильцов эвакуировали, говорится на сайте областного главка МЧС.

В числе аварийных дом значится уже пять лет, уточнили в ведомстве. Только 8 из 24-х квартир многоэтажки жилые. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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