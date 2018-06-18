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Туристы попали в страшное ДТП в Польше

Два человека погибли

Авария произошла в Константиново Куявско-Поморского воеводства, передает RMF FM. На трассе 91 автобус с 50 туристами вылетел на встречку, а затем в кювет. Жертвами ДТП стали два человека, еще 16 получили ранения и травмы. Есть ли среди пострадавших россияне, не сообщается.

На место происшествия уже прибыли экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Виктория БАЛАЯН
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