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Из-за столкновения с птицей самолет не попал на Камчатку

К счастью, никто, кроме пернатого, в инциденте не пострадал

Лайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус", в ночь на 19 июня летевший рейсом из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, вынужден был вернуться в аэропорт из-за того, что в лобовое стекло попала птица.

Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова рассказала ТАСС, что в ЧП никто не пострадал. Она добавила, что компания предоставила пассажирам резервный борт, и спустя некоторое время они вылетели на Камчатку. "К настоящему времени они уже благополучно прибыли", – рассказала Горбунова.

Отмечается, что Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов.


Валентина МАЙОРОВА
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