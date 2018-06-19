Новосибирская область осталась без света из-за грозы

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ЧП случилось из-за разгула стихии. На трансформаторных подстанциях сработала автоматика из-за грозы. В результате свет отключился в Маслянинском и Черепановском районах, сообщили в региональном МЧС. В общей сложности без электричества осталось более 30 тысяч человек.
Сейчас над устранением аварии работают 6 бригад и 6 единиц техники.
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