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Новосибирская область осталась без света из-за грозы

Электричество отключилось в 48 населенных пунктах

ЧП случилось из-за разгула стихии. На трансформаторных подстанциях сработала автоматика из-за грозы. В результате свет отключился в Маслянинском и Черепановском районах, сообщили в региональном МЧС. В общей сложности без электричества осталось более 30 тысяч человек.

Сейчас над устранением аварии работают 6 бригад и 6 единиц техники.

Виктория БАЛАЯН
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