В Баку горит рынок

Пламя тушат 15 пожарных машин

Возгорание произошло в Наримановском районе. О сильном пожаре на рынке стройматериалов сообщили в пресс-службе азербайджанского МЧС, передает РИА Новости.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства ЧП тоже неизвестны. На место происшествия приехал замглавы ведомства Этибар Мирзяев.



