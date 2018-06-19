В Баку горит рынок

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Возгорание произошло в Наримановском районе. О сильном пожаре на рынке стройматериалов сообщили в пресс-службе азербайджанского МЧС, передает РИА Новости.
Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства ЧП тоже неизвестны. На место происшествия приехал замглавы ведомства Этибар Мирзяев.
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