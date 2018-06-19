Здоровье
- Неправильно посчитали: сигареты оказались еще вреднее
- В России победили рак
- Назван самый страшный враг здоровья
638 новости
Это случилось недалеко от улицы Наличной, в Василеостровском районе Северной столицы. новость сообщили в соцсетях очевидцы.
По словам одного из них, "приехали два наряда ДПС и три наряда полиции, все оцепили"
Данные уточняются.
ЕС снова ударил санкциями по полуострову
Жители Соединенного Королевства все чаще сомневаются, что Скрипалей отравили по приказу Кремля