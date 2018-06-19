Воспитанники и персонал эвакуированы

Это случилось недалеко от улицы Наличной, в Василеостровском районе Северной столицы. новость сообщили в соцсетях очевидцы.

По словам одного из них, "приехали два наряда ДПС и три наряда полиции, все оцепили"

Данные уточняются.