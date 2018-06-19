В Петербурге прогремела стрельба

Мужчина открыл огонь по полицейским

ЧП произошло во время обыска в квартире стрелка. По предварительным данным, его подозревают в убийстве и изготовлении оружия. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Несмотря на присутствие матери, мужчина открыл стрельбу из карабина по полицейским. Испуганная женщина выбежала в подъезд. После этого ее сын забаррикадировался в квартире.

Дом на Наличной улице, где все произошло, оцепили, соседей эвакуировали. На контакт мужчина не шел, квартиру взяли штурмом.

Ранее сообщалось, что стрелка ранили. Однако по последней информации он покончил с собой, пишет 112. Очевидцы сообщили, что в результате перестрелки ранен сосед преступника. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.