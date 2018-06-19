В Турции произошло серьезное ДТП

Пострадало 45 человек

ЧП случилось по дороге в Стамбул. Автобус следовал из курортного Бодрума и вылетел с трассы, передает Hurriyetdailynews. Людей зажало внутри. В результате аварии пострадало 45 человек, они находятся в больнице. Из них двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Есть ли среди пассажиров автобуса россияне, пока неизвестно, отмечает "Пятый канал". Информации о причинах ДТП также не приводится.

Как стало известно позже, граждане России не пострадали в этой аварии. Об этом РИА Новости рассказали в российском посольстве в Анкаре.