В Москве поймали шпионку

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В столице, где в эти дни проходит ЧМ-2018, арестовали подозреваемую в шпионаже Карину Цуркан, сообщает пресс-служба Лефортовского суда.
Меру пресечения в виде заключения под стражу суд избрал "в отношении подозреваемой Цуркан Карины Валерьевны", - передает РИА "Новости".
Собеседница агентства добавила, что женщина подозревается в совершении преступления по статье 276 УК РФ.
Подробности дела следственные органы пока не раскрывают.
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