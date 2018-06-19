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В Москве поймали шпионку

Подробности дела не разглашаются

В столице, где в эти дни проходит ЧМ-2018, арестовали подозреваемую в шпионаже Карину Цуркан, сообщает пресс-служба Лефортовского суда.

Меру пресечения в виде заключения под стражу суд избрал "в отношении подозреваемой Цуркан Карины Валерьевны", - передает РИА "Новости".

Собеседница агентства добавила, что женщина подозревается в совершении преступления по статье 276 УК РФ.

Подробности дела следственные органы пока не раскрывают.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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