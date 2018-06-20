Японию сотрясает

5 человек погибли, среди них есть один ребенок

В результате землетрясения в префектурах Осака и Хиого пострадали 395 человек. По данным российского Генконсульства россиян среди пострадавших нет – сообщает агентство Киодо – говорится на сайте.



Специалисты не исключают новых возможности повторения толчков в ближайшую неделю.

За последние два дня специалисты зафиксировали 35 толчков.

В понедельник в юго-западной части острова Хонсю произошло землетрясение. Очаг бедствия находился на глубине 13 км, магнитуда составила 6,1.