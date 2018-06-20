Японию сотрясает

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В результате землетрясения в префектурах Осака и Хиого
пострадали 395 человек. По данным российского Генконсульства россиян среди
пострадавших нет – сообщает агентство Киодо – говорится на сайте.
Специалисты не исключают новых возможности повторения толчков в ближайшую неделю.
За последние два дня специалисты зафиксировали 35 толчков.
В понедельник в юго-западной части острова Хонсю произошло землетрясение. Очаг бедствия находился на глубине 13 км, магнитуда составила 6,1.
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