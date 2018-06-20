Катастрофа произошла из-за утечки газа из пятилитрового железного баллона

На втором этаже пятиэтажного дома в Челябинске произошел взрыв. Причиной ЧП мог стать взрыв газа, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT. Взрывная волна выбила окна, в квартире оказались повреждены остекление и перегородки.

Погибших нет, 2 человека пострадали и госпитализированы, уточняется на сайте областного управления МЧС. Еще 10 человек были эвакуированы. В настоящее время причины происшествия устанавливаются.

В ликвидации последствий ЧП участвуют 80 человек и 23 единицы техники.