Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В жилом доме в Челябинске взорвался газ

Катастрофа произошла из-за утечки газа из пятилитрового железного баллона

На втором этаже пятиэтажного дома в Челябинске произошел взрыв. Причиной ЧП мог стать взрыв газа, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT. Взрывная волна выбила окна, в квартире оказались повреждены остекление и перегородки.

Погибших нет, 2 человека пострадали и госпитализированы, уточняется на сайте областного управления МЧС. Еще 10 человек были эвакуированы. В настоящее время причины происшествия устанавливаются. 

В ликвидации последствий ЧП участвуют 80 человек и 23 единицы техники.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Референдум по НАТО обрадует Донбасс

Киеву объяснили, чем грозит членство в альянсе

Литва ждет российского вторжения

Прибалтийское государство с завидным упорством настаивает на военном вмешательстве Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей