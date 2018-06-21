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В Иркутской области разлились химикаты

Жизни горожан ничего не угрожает

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области на территории химического предприятия произошла утечка неизвестного вещества. Об этом сообщил источник в МЧС.

"Угрозы населенным пунктам и населению нет, распространения за пределы промышленной зоны предприятия не допущено", – цитирует его "Интерфакс".

На месте работают специальные службы, которые занимаются ликвидацией аварии.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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