В Воронеже упал метеорит
Жители города рассказали о своих впечатлениях от падения небесного болида в паблике Вконтакте. "Не как в Челябинске, но что-то близко к этому", "Странно сгорал.... не постепенно, а со вспышкой", "Ничего так не бодрит как с утра метеорит", – написали интернет-пользователи (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Утром 21 Июня около 4:30 по местному времени в Липецкой, Воронежской, Тульской и Орловской областях можно было наблюдать пролет и взрыв метеорита. В момент взрыва очевидцы услышали звуковую ударную волну, отмечается на страничке "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы".
Самым крупным астероидом, упавшим в 21 веке в России, стал так называемый Челябинский метеорит: утром 15 февраля 2013 года яркий болид разрушился в окрестностях города на высоте 15-25 километров. Тогда от падения небесного тела пострадали 1 тыс. 613 человек, около сотни были госпитализированы. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 1 млрд рублей.
Порошенко пробился на линию Путина
Главы двух стран обсудили Донбасс и заключенных
Китай нашел способ отомстить США
Угрозы Вашингтона не заставили Пекин отступить в торговой войне
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
НЛО
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина