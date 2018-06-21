Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Воронеже упал метеорит

Фото: vk.com/vrn_b Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Раннее утро преподнесло сюрприз жителям Черноземья

Жители города рассказали о своих впечатлениях от падения небесного болида в паблике Вконтакте. "Не как в Челябинске, но что-то близко к этому", "Странно сгорал.... не постепенно, а со вспышкой", "Ничего так не бодрит как с утра метеорит", – написали интернет-пользователи (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).Кадр youtube.com

Утром 21 Июня около 4:30 по местному времени в Липецкой, Воронежской, Тульской и Орловской областях можно было наблюдать пролет и взрыв метеорита. В момент взрыва очевидцы услышали звуковую ударную волну, отмечается на страничке "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы".Кадр youtube.com

Самым крупным астероидом, упавшим в 21 веке в России, стал так называемый Челябинский метеорит: утром 15 февраля 2013 года яркий болид разрушился в окрестностях города на высоте 15-25 километров. Тогда от падения небесного тела пострадали 1 тыс. 613 человек, около сотни были госпитализированы. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 1 млрд рублей.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Порошенко пробился на линию Путина

Главы двух стран обсудили Донбасс и заключенных

Китай нашел способ отомстить США

Угрозы Вашингтона не заставили Пекин отступить в торговой войне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей