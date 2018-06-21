Раннее утро преподнесло сюрприз жителям Черноземья

Жители города рассказали о своих впечатлениях от падения небесного болида в паблике Вконтакте. "Не как в Челябинске, но что-то близко к этому", "Странно сгорал.... не постепенно, а со вспышкой", "Ничего так не бодрит как с утра метеорит", – написали интернет-пользователи (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Утром 21 Июня около 4:30 по местному времени в Липецкой, Воронежской, Тульской и Орловской областях можно было наблюдать пролет и взрыв метеорита. В момент взрыва очевидцы услышали звуковую ударную волну, отмечается на страничке "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы".

Самым крупным астероидом, упавшим в 21 веке в России, стал так называемый Челябинский метеорит: утром 15 февраля 2013 года яркий болид разрушился в окрестностях города на высоте 15-25 километров. Тогда от падения небесного тела пострадали 1 тыс. 613 человек, около сотни были госпитализированы. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 1 млрд рублей.