В Япониии обрушилась легендарная башня
В стране Восходящего Солнца развалилась знаменитая "Барабанная башня" старинного замка в Кумамото, получившая повреждения от землетрясения 2 года. Вероятно, башня рухнула из-за дождя, размывшего кладку крепостной стены, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японские СМИ. Информации о пострадавших нет.
Сооружение, служившее для того, чтобы подавать сигналы тревоги и точного времени с помощью барабана, покосилось весной 2016 года после землетрясения.
В городе Кумамото за последние сутки выпало 193 мм осадков, это и вызвало обрушение башни, которую планировали восстановить, но не успели. Жертвами землетрясения 2016 году силой 7,3 балла по шкале Рихтера стали 225 человек.
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