В Тюмени загорелся самолет

Никто не пострадал

В тюменском аэропорту Рощино во время взлета у самолета загорелось шасси. Очевидцы заметили огонь и немедленно сообщили пилотам.

Всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Как уточнили в авиакомпании UTair, в начале разбега рейса UT319 пилот получил информацию о необходимости прекратить взлет и вернуться на место стоянки. Предположительно, при торможении шины колес задымились. Для пассажиров готовится новое воздушное судно. Предположительно, рейс вылетит через 3-4 часа.