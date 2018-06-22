В Татарстане в пятиэтажке взорвался газовый баллон

Есть пострадавшие

ЧП произошло в жилом доме города Заинск. В многоэтажке делали ремонт, скорее всего, случайно повредили газовый баллон. Изначально говорилось, что от взрыва пострадал один человек. Однако, по последним данным, число жертв взрыва увеличилось до девяти. Среди них один ребенок. Его состояние и еще двух человек медики оценивают как тяжелое, передает "РЕН ТВ", добавляя, что под завалами могут оставаться еще двое.

По информации ТАСС, одного из них удалось найти. "Спасатели обнаружили под завалом человека, проводится его деблокирование", – сообщили в пресс-службе МЧС.

В министерстве уточнили, что поисково-спасательные работы в многоэтажке и рядом с ней продолжаются.

"Из пострадавшего подъезда спасены три человека, в том числе один по автолестнице. Из дома эвакуированы 16 человек, для них подготовлен пункт временного размещения", – пояснил собеседник агентства.



В спасательном ведомстве заявили, что в состояние готовности приведен МИ-8, который может понадобиться для эвакуации людей.

"В готовность приведен вертолет Ми-8 для возможной санитарной эвакуации пострадавших в лечебные учреждения Казани", – подтвердили в министерстве.



Кроме того известно, что повреждены четыре квартиры.



"При проведении работ по оборудованию подвесного потолка произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, пострадал один человек", – пояснил "РИА Новости" представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.