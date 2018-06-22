В Москве загорелся Малый театр

Информация не подтвердилась

В здании Малого театра в центре столицы ошибочно сработала пожарная сигнализация. Ранее сообщение о возгорании поступило в экстренные службы столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. На место выехали пожарные и спасатели.

"Поступило сообщение о возможном возгорании в здании Малого театра, расположенного по адресу: Театральный проезд, дом 1", – говорится в сообщении.

В ходе проверки сотрудники экстренных служб не обнаружили возгорания в театре.