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На Украине выпал снег

Из-за природного явления из лагеря эвакуировали детей

В Закарпатской области на высокогорье неожиданно выпал снег. Из-за этого из палаточного лагеря эвакуировали детей. Об этом сообщил губернатор Геннадий Москаль.

"Вблизи горы Близница на горнолыжном курорте "Драгобрат" слой снега достиг нескольких сантиметров толщиной", – говорится в сообщении.

Отмечается, то на месте работают спасатели.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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