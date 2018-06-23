На Украине выпал снег

Из-за природного явления из лагеря эвакуировали детей

В Закарпатской области на высокогорье неожиданно выпал снег. Из-за этого из палаточного лагеря эвакуировали детей. Об этом сообщил губернатор Геннадий Москаль.

"Вблизи горы Близница на горнолыжном курорте "Драгобрат" слой снега достиг нескольких сантиметров толщиной", – говорится в сообщении.

Отмечается, то на месте работают спасатели.