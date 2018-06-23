На Украине выпал снег

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В Закарпатской области на высокогорье неожиданно выпал снег. Из-за этого из палаточного лагеря эвакуировали детей. Об этом сообщил губернатор Геннадий Москаль.
"Вблизи горы Близница на горнолыжном курорте "Драгобрат" слой снега достиг нескольких сантиметров толщиной", – говорится в сообщении.
Отмечается, то на месте работают спасатели.
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