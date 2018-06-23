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На президента Зимбабве совершили покушение

Политик не получил ранений

На спортивном стадионе в Зимбабве прогремел взрыв, где президент страны проводил митинг в рамках предвыборной кампании.

Отмечается, что политик не пострадал, его сразу же вывели с объекта, передает издание Herald.

Информации о пострадавших пока нет, однако на стадионе присутствовала почти тысяча человек.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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