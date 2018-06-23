На президента Зимбабве совершили покушение

Здоровье
- Раскрыто опасное свойство белка
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден неожиданный эффект голодания
649 новости
На спортивном стадионе в Зимбабве прогремел взрыв, где президент страны проводил митинг в рамках предвыборной кампании.
Отмечается, что политик не пострадал, его сразу же вывели с объекта, передает издание Herald.
Информации о пострадавших пока нет, однако на стадионе присутствовала почти тысяча человек.
Хорватские болельщики обрадовались яме в асфальте
Турецкий глава государства назвал своего кумира