На президента Зимбабве совершили покушение

Политик не получил ранений

На спортивном стадионе в Зимбабве прогремел взрыв, где президент страны проводил митинг в рамках предвыборной кампании.

Отмечается, что политик не пострадал, его сразу же вывели с объекта, передает издание Herald.

Информации о пострадавших пока нет, однако на стадионе присутствовала почти тысяча человек.